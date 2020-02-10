Babasını kız arakadaşını eve getirdiği için çıkan tartışmada öldürmüş

İZMİR'in Bornova ilçesinde, tartıştığı babasını kalbinden bıçaklayarak öldüren Aytekin Albayrak, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Albayrak'ın kız arkadaşını eve getirdiği için babasıyla tartıştığı, hakkında geçen eylül ayında da babasını darbettiği için adli işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Olay, dün Bornova ilçesi Gürpınar Mahallesi 7010/9 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre kız arkadaşıyla eve gelen Aytekin Albayrak, elektriklerin kesik olduğunu fark etti. Alt katında oturan babası tarafından şartelin indirildiğini düşünen Albayrak, babasıyla konuşmak istedi. Yukarı çağırdığı babasından olumsuz yanıt alınca da sinirlendi. Albayrak, binayı ateşe vermek istedi. Baba oğluna engel olmaya çalıştı. İkili arasında çıkan arbedede Aytekin Albayrak, babası Ali Albayrak'ı (58) kalbinden, kardeşi Güntekin Albayrak'ı da elinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan baba hayatını kaybetti, kardeşi ise taburcu edildi. Aytekin Albayrak, ekipler tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

HAKKINDA İŞLEM YAPILMIŞAytekin Albayrak, polisteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Babasıyla sık sık kavga ettiklerini söyleyen Albayrak'ın, olay günü kız arkadaşını eve getirdiği için babasıyla aralarında tartışma çıktığını söyledi. Adliyeye sevk edilen Albayrak tutuklandı.

Öte yandan sık sık tartıştıkları öğrenilen baba-oğulun geçen eylül ayında da karakolluk oldukları ortaya çıktı. Aytekin Albayrak hakkında babasını darbettiği için Pınarbaşı Polis Karakolu'nda işlem yapıldığı belirlendi.