Haberler» Güncel» Haber

Babasını öldürdüğünü emniyeti arayarak itiraf etti

Erzincan'da babasını öldürdüğünü emniyeti arayarak itiraf eden şüpheli gözaltına alındı.

21.07.2019 09:47 Babasını öldürdüğünü emniyeti arayarak itiraf etti
Erzincan'da babasını öldürdüğünü emniyeti arayarak itiraf eden şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden 32 yaşındaki S.A, 66 yaşındaki babası M.A'yı boğazından bıçaklayarak öldürdü.
Şüpheli S.A, cinayetin ardından 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak babasını bıçakla öldürdüğünü itiraf ederek teslim olmak istediğini belirtti.
Olay yerine gelen Erzincan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı cinayet bürosu ekipleri, şüpheli S.A'yı gözaltına aldı.
Ruh hastalıklarından dolayı tedavi gördüğü öğrenilen S.A, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
Cumhuriyet savcısının ve olay inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışma sonrası M.A'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Erzincan, Polis, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:15   Cami avlusunda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
11:15   Husilerden Suudi Arabistan askerlerine saldırı
11:14   EDİRNE YEDİEMİN OTOPARKI DOLUP TAŞTI, ARAÇLAR ÜST ÜSTE KONULMAYA BAŞLANDI
11:12   Başkan Tekin Rektör Taş'ı ziyaret etti
11:12   Mutlu Çocuklar Projesi kapsamında oluşturulan çocuk bahçesine ekim, dikim yapıldı
11:12   Esmahanım köyünde kaybolanları arama çalışmaları tekrar başladı
11:12   YEDİEMİN OTOPARKI DOLUP TAŞTI, ARAÇLAR ÜST ÜSTE KONULMAYA BAŞLANDI