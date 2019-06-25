25.06.2019 12:05
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Babasını uyurken öldüren 13 yaşındaki çocuk 8 ay sonra tahliye edildi

Antalya'da annesiyle tartıştığı iddiasıyla babasını uyuduğu sırada tabancayla başından vurarak öldüren 13 yaşındaki çocuk, 8 ay sonra tahliye edildi. Mahkemede son sözü sorulan 8. sınıf öğrencisi "Olaydan dolayı üzgün ve pişmanım" dedi.

Antalya 'da annesiyle tartıştığı iddiasıyla babasını uyuduğu sırada tabancayla başından vurarak öldüren 13 yaşındaki çocuk, tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçen sene 5 Ekim'de Kepez ilçesine bağlı Kültür Mahallesi 3840 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, 2 çocukları bulunan Aysun-Murat U. çifti, önceki gece tartıştı. 8'inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki H.U, iddiaya göre annesi Aysun U. ile sık sık tartışması nedeniyle dün sabah saatlerinde salonda kanepede uyuyan babası Murat U.'yu, evde bulunan ruhsatsız tabancayla başından vurduktan sonra kaçtı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Murat U.'nun öldüğünü belirledi. Polis , H.U.'yu kısa süre sonra olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakaladı.

İFADE VERDİKTEN SONRA TUTUKLANDI

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Müdürlüğünde ifadesine başvurulduktan sonra adliyeye sevk edilen H.U., tutuklandı.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

H.U., hakim karşısına çıktı. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık H.U. ve avukatı katıldı.H.U.'nun avukatı Erman Yüksel Keskin , müvekkilinin 13 yaşında olduğunu kaydetti. H.U.'nun henüz gelişimini tamamlamadığını ifade eden Keskin , yargıların tam olarak oturmadığını söyledi.

"OLAYDAN DOLAYI ÜZGÜN VE PİŞMANIM"

Keskin , "Yaptığı işin bilincinde olma şansı yoktur. Annesine yapılan fiili müdahaleler ve aldatmanın onun üzerindeki etkilerini, 13 yaşındaki bir çocuğun düşünce sistemi ile incelemek ve değerlendirmek zorundayız" diye konuştu. Son sözü sorulan H.U., "Olaydan dolayı üzgün ve pişmanım" dedi.

8 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, tahrik indiriminde bulunmadığı H.U.'ya 'üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın yaşını dikkate alan mahkeme heyeti, TCK 31-2 maddesini uygulayarak cezayı 14 yıla düşürdü. Sanığa iyi hal indirimi de uygulayan mahkeme, 5 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. 8 aydır ceza evinde tutuklu bulunan H.U. verilen kararla tahliye edildi.

Babasını uyurken öldüren 13 yaşındaki çocuk 8 ay sonra tahliye edildi
Kaynak: İHA
Antalya , 3. Sayfa , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR(2)
AKLI SELİM:Mutlu musunuz Kurtlar Vadisi ekibi ? Sıkacaksın kafasına sıkacaksın kafasına diye diye , artık 13 yaşında çocuk bile kafasına sıkıp öldürmeyi öğrendi.Bu çocuğun günahında sizin ve sizin gibi mafya dizileri çeken kişilerinde payı var.
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ADALET:Adaletin ve kolluk kuvvetlerinin, kadına karşı işlenen suçlarda gevşek davranıp, caydırıcılıktan uzak kararları ile kadını koruyamaması, 13 yaşındaki çocuğun hayatının kararıp baba katili olmasına sebep oldu. O çocuk babasını vurmasaydı ömür boyu annesi, kendisi ve kardeşleri baba şiddetine maruz kalacaktı.
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