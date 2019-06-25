25.06.2019 12:22
Haberler » Güncel » Haber

Babasını öldüren çocuğa 8 ay sonra tahliye

Babasını öldüren çocuğa 8 ay sonra tahliye

ANTALYA'da, annesine şiddet uyguladığı iddiasıyla babası Murat U.'yu (41), kanepede uyuduğu sırada tabancayla başından vurup, öldüren H.U. (13), 8 ay sonra tahliye edildi.

ANTALYA'da, annesine şiddet uyguladığı iddiasıyla babası Murat U.'yu (41), kanepede uyuduğu sırada tabancayla başından vurup, öldüren H.U. (13), 8 ay sonra tahliye edildi.
Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3840 Sokak'ta 2 katlı binanın üst katındaki dairede oturan Aysun- Murat U. çiftinin iki çocuğundan 8'inci sınıf öğrencisi H.U., geçen 5 Ekim günü sabah saatlerinde salonda kanepede uyuyan babası Murat U.'yu tabancayla başından vurduktan sonra kaçtı. Silah sesine uyanan anne Aysun U., eşini kan içinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Murat U.'nun öldüğünü belirledi. Cinayet Büro ekiplerinin ifadesine başvurduğu Aysun U., eşinin oğlu H.U. tarafından vurulduğunu söyledi. Polis , H.U.'yu kısa süre sonra olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakaladı. H.U., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Antalya Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, H.U. son kez hakim karşısına çıktı. H.U.'nun avukatı Erman Yüksel Keskin , müvekkilinin 13 yaşında olduğunu hatırlatarak, "Müvekkilim olan H.U., daha gelişimini tamamlamamıştır. Değer yargıları tam oturmamıştır. Yaptığı işin bilincinde olma şansı yoktur. Annesine yapılan fiili müdahaleler ve aldatmanın onun üzerindeki etkilerini, 13 yaşındaki bir çocuğun düşünce sistemi ile incelemek ve değerlendirmek zorundayız" dedi. Son sözü sorulan H.U. ise olaydan dolayı pişman ve üzgün olduğunu söyledi.
Mahkeme, tahrik indiriminde bulunmadığı H.U.'ya, 'üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Sanığın yaşını dikkate alan mahkeme heyeti, Türk Ceza Kanunu'nun 31-2 maddesi uyarınca cezayı 14 yıla düşürdü. Sanığa iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, 5 yıl 6 ay hapse hükmetti. 8 aydır cezaevinde tutuklu bulunan H.U., verilen kararla tahliye edildi.


- Antalya
Kaynak: DHA
şiddet , antalya , tabanca , öldü , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
13:51 Nüfustan düşürüldü, şehit sayıldı ama cenazesi bulunamadı
13:51 Altınkalbur mesire alanına dönüştürülecek
13:50 Kuzey Irak'ta 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
13:50 Spor merkezlerinde uzman eğitmenler eşliğinde spor imkanı
13:50 Park halindeki otomobilde bırakılan engelli genç yangında yaralandı
13:50 ABD Başkonsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk serbest
13:50 "ABD'nin vurulan İHA'sı İran hava sahasındaydı"