Menü
Haberler ›› Güncel ››Babasını öldüren Dilan, annesiyle birlikte adliyede - Güncel

Babasını öldüren Dilan, annesiyle birlikte adliyede

ADIYAMAN'da, annesine şiddet uyguladığı iddiasıyla babasını tabancayla ateş ederek, öldüren Dilan B. (19) ve birlikte gözaltına alındığı annesi Canan B. (38), adliyeye sevk edildi.

12.03.2020 15:39 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:39
Babasını öldüren Dilan, annesiyle birlikte adliyede

ADIYAMAN'da, annesine şiddet uyguladığı iddiasıyla babasını tabancayla ateş ederek, öldüren Dilan B. (19) ve birlikte gözaltına alındığı annesi Canan B. (38), adliyeye sevk edildi. Kızı tarafından öldürülen Yusuf B. (44) ise toprağa verildi.

Yeşilyurt Mahallesi'nde dün gece yarısı meydana gelen olayda, sağlık meslek lisesi mezunu Dilan B., annesine şiddet uyguladığını öne sürdüğü babası Yusuf B. ile tartıştı. Tartışma sırasında Dilan B., evde bulunan, babasına ait ruhsatsız tabancayı alıp, Yusuf B.'ye art arda ateş etti. Göğsüne 4, başına 1 kurşun isabet eden Yusuf B., olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, Dilan B. ve annesi Canan B. ile genç kızın erkek arkadaşı Emrah D.'yi gözaltına aldı. Polis merkezinde sorguya alınan şüphelilerden Emrah D.'nin, Dilan B. tarafından cinayetin ardından eve çağrıldığı ortaya çıktı. Emrah D., olayla bağlantısı olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Dilan B. ise polisteki ifadesinde, babası Yusuf B.'yi annesine şiddet uyguladığı için öldürdüğünü söyledi. Tabanca balistik incelemeye alınırken, Dilan B. ve annesi Canan B., sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan kızı tarafından öldürülen Yusuf B., Karapınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi Güncel
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan Güncel
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı Güncel
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı Güncel
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı