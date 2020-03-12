Babasını öldüren Dilan, annesiyle birlikte adliyede (2)
BABASINI ÖLDÜREN DİLAN TUTUKLANDI?Adıyaman'da, annesine şiddet uyguladığı iddiasıyla babası Yusuf B.'yi (44) tabancayla vurarak, öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınıp, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Dilan B.
12.03.2020 22:36 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:36
BABASINI ÖLDÜREN DİLAN TUTUKLANDI
? Adıyaman 'da, annesine şiddet uyguladığı iddiasıyla babası Yusuf B.'yi (44) tabancayla vurarak, öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınıp, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Dilan B. (19) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken anne Canan B. (38), ise denetimli serbestlik şartıyla salıverildi.
Kaynak: DHA
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