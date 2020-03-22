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Babasını öldürüp, annesini yaralayan şizofreni hastası tutuklandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bıçakla babası İsmail Kuran'ı (69) öldüren, annesi Emine Kuran'ı ise yaralayan şizofreni hastası Erdal Kuran (46) tutuklandı.

22.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:56
Babasını öldürüp, annesini yaralayan şizofreni hastası tutuklandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bıçakla babası İsmail Kuran'ı (69) öldüren, annesi Emine Kuran'ı ise yaralayan şizofreni hastası Erdal Kuran (46) tutuklandı.

Manavgat'ın Örnek Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Erdal Kuran, 17 Mart Salı günü saat 09.00 sıralarında, evde çıkan tartışma üzerine mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla babası İsmail Kuran'ı öldürdü, kendisine engel olmak isteyen annesi Emine Kuran'ı da yaraladı. Olayın ardından Erdal Kuran elinde bıçak ve üzerindeki kanlı tişörtle sokağa çıkarak, 'Babamı öldürdüm, annemi yaraladım' diye bağırıp, komşularını da tehdit etti. Komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Emine Kuran sağlık ekipleri tarafından evden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Erdal Kuran, elinde bıçakla uzun süre polis ekiplerine direndi. Polise ve çevrede bulunanlara da saldırma ihtimali bulunan Erdal Kuran, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle, polis tarafından vurularak yakalandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Erdal Kuran, devlet hastanesine götürüldü.

Tedavisi tamamlanan Erdal Kuran, polis tarafından ambulansla sedyede savcılığa götürüldü. Savcı tarafından ifadesi alınan Erdal Kuran, mahkemeye sevk edildi. Manavgat Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadesi alınan Erdal Kuran, hasta olduğunu, olaya dair hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Erdal Kuran, 'yakın akrabayı kasten öldürmek' ve 'kasten yaralamak' suçlarından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

Manavgat'ta özel bir hastanede tedavisi süren Emine Kuran'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Kuran-ı Kerim, Manavgat, Güncel

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