Haberler » Güncel » Haber

21 yaşındaki genç, babasını öldürüp sosyal medyada kayıp ilanı vermiş

Batman'da sosyal medyadan, 55 yaşındaki babasının kayıp olduğunu duyuran 21 yaşındaki gencin babasını öldürdüğü ortaya çıktı.

04.10.2019 13:31

Batman'da, sosyal medyadan babası Hamit Dal'ın (55) kayıp olduğunu duyuran Abdurrahman Dal'ın (21), cinayet işlediği ortaya çıktı. Polise verdiği çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına alınan Abdurrahman Dal, babasını öldürdüğünü, ardından da annesi Ayşe Dal (46) ile cesedi gömdüklerini itiraf etti. Yapılan kazıyla Hamit Dal'ın cesedi bulundu.

SOSYAL MEDYADAN BABASININ KAYBOLDUĞUNU DUYURDU

Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman Dal, 3 gün önce sosyal medya hesabından gönüllü müezzinlik yapan babası Hamit Dal'ın kaybolduğunu duyurdu. Ardından da annesi Ayşe Dal ile polise kayıp başvurusunda bulundu.

POLİS ŞÜPHELENDİ

Kayıp Dal'ı bulmak için harekete geçen polis, anne ve oğlu ile ailenin adı açıklanmayan kızıyla görüşerek, Hamit Dal'ın en son nerede olduğunu sordu. Anne ve çocuklarının anlatımını şüpheli bulan polis, evin bulunduğu mahalledeki mobese kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden ailenin evine geldiği tespit edilen bir araçtan şüphelenen polis, Ayşe Dal, oğlu Abdurrahman Dal ile kızını gözaltına aldı.

İTİRAF ETTİLER

Anne ve oğlu, sorgularında Hamit Dal'ı evde öldürüp, Hasankeyf ilçesi yakınlarındaki Dicle Nehri kenarına gömdüklerini itiraf etti.

İtiraf üzerine, bu sabah Dicle Nehri kenarında kazı yapan polis, Hamit Dal'ın cesedini buldu. Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne getiren Dal'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Cinayetin sebebi henüz öğrenilemezken, anne ile 2 çocuğunun sorguları sürüyor.

21 yaşındaki genç, babasını öldürüp sosyal medyada kayıp ilanı vermiş

Batman, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(5)
senin gibi evlada LANET olsun.!
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
ADAM DİBİ ADAM:BUNUN ARKASINDA ADAMIN MAL VARLIĞI VAR ANLAMAYACAK BİR ŞEY YOK. OĞLU 21 YAŞINDA HER YERDE ÇALIŞIP PARA KAZANABİLİR. BAŞKA EVDE YAŞAYABİLİR. KARISIYLA OĞLU PLAN YAPARAK ADAMIN İLERİSİ İÇİN BİRİKTİRDİĞİ PARALARI ÖLDÜREREK ALMAK İSTEMİŞLER. EĞER ANLAŞILMASAYDI İKİSİNE KALACAKTI MAL MÜLK VE PARA ONLARDA SEVGİLİLERİYLE HAYATINI YAŞAYACAKTI. . NOKTA
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
SEBEP:Öldürülme sebebi yüksek bir ihtimal dayakçı bir baba ve koca olmasıdır. Başka sebep çıkmaz zannımca.
Yayından Kaldır
2 6
Cevap yaz
BRO:Hadi kanundan kaçtın diyelim; vicdan azabından kaçamazsın! Hadi sende vicdan merhamet yok diyelim; İlahi adalet ve ahiretteki hesabından kaçamazsın hayırsız evlat.
Yayından Kaldır
20 1
Cevap yaz
ALPASLAN:ALLAH ne verirse hayırlısını versin. . .
Yayından Kaldır
17 0
Cevap yaz
Son Dakika Güncel Haberleri
05:02 İstanbul gece sımseklerle aydınlandı - 2
04:50 Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 100'e yükseldi
04:46 Gıda denetimcilerine darp iddiası
04:41 Ayvalık'ta sağanak ve fırtına
04:36 İstanbul'da kuvvetli fırtına ve sağanak
04:33 Manisa'da sağanak etkili oldu
04:32 Antalya'da nar yüklü kamyon devrildi: 3 ölü