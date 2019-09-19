Haberler » Güncel » Haber

86 yaşındaki babasını satırla darp eden zanlı tutuklandı

Sinop'ta 86 yaşındaki adam, şiddet gördüğü oğlundan kurtulmak için camdan atlayarak evden kaçtı. Babasını satırla döven zanlı, kısa sürede yakalanarak cezaevine götürüldü.

19.09.2019 12:5386 yaşındaki babasını satırla darp eden zanlı tutuklandı

SİNOP'un Durağan ilçesinde babası Cemal Canlı'yı (86) satırla dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman Canlı (51) tutuklandı.

Olay, dün Durağan ilçesi Buzluk Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Canlı, ziyaret için Tekirdağ'dan memleketine gelen sağlık memuru oğlu Süleyman Canlı, tarafından iddialara göre satır ile darp edildi. Evinin camından atlayıp polise sığınan baba, hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Kollarında, sırtında ve göz çevresinde morluklar oluşan yaşlı adam, oğlundan şikayetçi oldu.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kısa sürede polis tarafından yakalanan şüpheli Süleyman Canlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan Süleyman Canlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞLI ADAM CAMDAN ATLAYARAK EVDEN KAÇMIŞ

Yaşadıklarını anlatan Süleyman Canlı, "Oğlum gece yarısı elinde satır ile alkollü şekilde eve geldi ve beni yataktan kaldırdı. Bir anda elindeki satırla dövmeye başladı. Sabaha kadar dövdü. Alkol aldığı için sızınca ben de akşama doğru camdan atlayarak evden kaçtım. Benim artık öyle bir oğlum yok" dedi.


Sağlık Memuru, Tekirdağ, Durağan, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:44 Kamuran Şipal yarın son yolculuğuna uğurlanacak
14:44 Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi
14:44 Ulaş'ta kitap okuma etkinliği düzenlendi
14:44 Kocaeli'de 61 yıl önce kamulaştırılan yolun 2 bin 500 varisi aranıyor
14:43 2. Uluslararası Coğrafi İşaretler Zirvesi başladı
14:43 Tavşanlı Cevizdere Şehitler Derneği'nden Gediz'de konferans
14:43 TCDD Genel Müdürü Uygun, Bilecik'te acılı ailelere başsağlığı diledi