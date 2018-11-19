19 Kasım 2018, 22:56

15 Yaşındaki Çocuk, Tartışma Yaşadığı Babasını Sırtından Bıçakladı

Adıyaman'da 15 yaşındaki çocuk, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babasını sırtından bıçakladı. Yaralı baba hastaneye kaldırılırken, babasını bıçaklayan çocuk, olay yerinde gözaltına alındı.

Adıyaman'da bir kişi tartıştığı babasını sırtından bıçaklayarak yaraladı.

BABASINI SIRTINDAN BIÇAKLADI

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 2590 Sokak içerisinde ikamet eden M.T. ile oğlu H.T. (15) arasında bilinmeyen nedenden tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle H.T., babasını sırtından bıçakladı.

ÇOCUK, OLAY YERİNDE GÖZALTINA ALINDI

M.T., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Babasını bıçaklayan H.T. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi,Adıyaman
19 Kasım 2018 Pazartesi 22:56



YORUMLAR (15)
HÜSEYİN CAN KALI: Ya bakıyorum yorumlara hepsi yok dizi yok film vs yazmış. Ya arkadaşlar televizyonu açan aileler diziyi izleyenler aileler bu aileler dediğim şey ise anne baba çocuk, acma kardeşim dizi film açma zorla mı film izleyeceğine belgesel izle çok mu zor al aileni biraz dışarı cik internet mi kullanıyor çocuğun bilgisayarını odasına değilde salona koy çözüm varken kendinize bakın önce kendinizi bi düzeltin sonra çocuklara yuklenin onlar cahiller neyin ne olduğunu bilmezler kendiniz engel olacaksınız başladı değil sucu kendinizde bulun. Cagada çocukta bulmayın.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
GECMIS OLSUNN: Ben bu bılgısayar cagının genclerınden bır yol olmıyacagına kesınlıkle ınandım.herkeze gecmıs olsun 2 tanede bende var ıyı yetıstırdım ama sonuc ne sabaha kadar bılgısayarr
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
DÜŞÜNCE: Birazda olayı iki taraflı düşünün 15 yaşındaki çocuk cahildir. Belki babası şiddet uyguluyordur. Belki çocuk son çare olarak böyle yaptı. Tamam kabul ediyorum bir babaya yapılmayacak bir davranış ama olayı tam bilmeden çocuğu da suçlamayın. Misal küçük kedide olsa sıkıştı mi tırmalar.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ADALETİN BUMU DÜNYA: YASIM 32 BABAM BANA KIZSA GIDER ODAYA AGLARDIM. BU YENI NESILI ALLAH ISLAH ETSIN
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
YAZIK: Sizce hiç mi ana ve babada suç yok çocuğu yetiştirebilmek çok önemli eğer adam akıllı yetiştirselerdi bu gün çocuk bırakın babaya bıcak çekmeyi of bile demezdi demek ki yetirememişler evladını bu çocukta suç bulamayız suç her halukarda ailenin ayrıca baba baba olsa 15 yaşında ki çocuk buna Asla yapmazdı
Yayından Kaldır
5 7
Cevap yaz
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın