07 Aralık 2018, 11:04
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Babasının Başkası Olduğu Ortaya Çıkan Çocuğu, Sosyal Hizmetler Himayesine Aldı

Müge Anlı'nın programında DNA testi sonuçlarıyla babasının başkası olduğu ortaya çıkan çocuk, Sosyal Hizmetler himayesine alındı.

ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Birgül Memiş'in DNA testi sonucu açıklanınca stüdyoda ortalık karışmıştı. Sosyal Hizmetler ise bugün olaya ey koydu.

DNA SONUÇLARI AÇIKLANDI, STÜDYO KARIŞTI

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak 4 yaşındaki oğlunun kocasından değil sevgilisinden olduğunu söyleyen Birgül Memiş olayında Türkiye'nin beklediği haber geldi. Müge Anlı, dün ekrana gelen bölümde DNA testi sonuçlarını açıklayınca bir anda stüdyo karıştı.

ÇOCUK FARUK AYDIN'IN DEĞİL

Birgül Memiş oğlu Görkem'in ilk eşi Faruk Aydın'dan değil o zamanlar birlikte olduğu sevgilisinden olduğunu savunuyordu. Bunun üzerine DNA testi için Faruk Aydın, oğlunu da alıp İstanbul'a geldi. Müge Anlı, baba ile oğlundan DNA testi için örnek aldırdı ve açıklanan sonuca göre çocuğun Faruk Aydın'dan olmadığı kesinleşti.

SOSYAL HİZMETLER, MİNİK YAVRUYU HİMAYESİNE ALDI

Birgül de DNA testi sonuçlarının açıklanmasından sonra artık oğluna kavuşmak istediğini dile getirdi. Ama olaya Sosyal Hizmetler el koydu ve minik yavruyu himayesine aldı. Sosyal Hizmetler yargının çocuğun kimde kalacağına karar verene kadar, minik yavruya yuva olacak.

Faruk Aydın,Müge Anlı
07 Aralık 2018 Cuma 11:04



YORUMLAR (3)
ADINIZI YAZIN: Böyle bi kadına nasıl çocuk verilirki birde pişkin pişkin bu çocuk senden değil diyor . Ülkede ahlak yok artık ayıp da yok bu kadın 50 kişiden bebek yapar.
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YAVUZS: ALLAH ISLAH EYLESİN. YAZIK ÇOCUĞA. HAYIRLI CUMALAR
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HATİCE KOCA: Bir çocuğun hayatını karartı anne denilen müsvette yazık çocuk ruhsal ne hale geldi :(
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