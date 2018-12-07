Babasının Başkası Olduğu Ortaya Çıkan Çocuğu, Sosyal Hizmetler Himayesine Aldı

ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Birgül Memiş'in DNA testi sonucu açıklanınca stüdyoda ortalık karışmıştı. Sosyal Hizmetler ise bugün olaya ey koydu.

DNA SONUÇLARI AÇIKLANDI, STÜDYO KARIŞTI

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak 4 yaşındaki oğlunun kocasından değil sevgilisinden olduğunu söyleyen Birgül Memiş olayında Türkiye'nin beklediği haber geldi. Müge Anlı, dün ekrana gelen bölümde DNA testi sonuçlarını açıklayınca bir anda stüdyo karıştı.

ÇOCUK FARUK AYDIN'IN DEĞİL

Birgül Memiş oğlu Görkem'in ilk eşi Faruk Aydın'dan değil o zamanlar birlikte olduğu sevgilisinden olduğunu savunuyordu. Bunun üzerine DNA testi için Faruk Aydın, oğlunu da alıp İstanbul'a geldi. Müge Anlı, baba ile oğlundan DNA testi için örnek aldırdı ve açıklanan sonuca göre çocuğun Faruk Aydın'dan olmadığı kesinleşti.

SOSYAL HİZMETLER, MİNİK YAVRUYU HİMAYESİNE ALDI

Birgül de DNA testi sonuçlarının açıklanmasından sonra artık oğluna kavuşmak istediğini dile getirdi. Ama olaya Sosyal Hizmetler el koydu ve minik yavruyu himayesine aldı. Sosyal Hizmetler yargının çocuğun kimde kalacağına karar verene kadar, minik yavruya yuva olacak.