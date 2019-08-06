Haberler» Güncel» Haber

Babasının birlikte yaşadığı kadını öldüren cezaevi firarisi yakalandı

Elazığ'da, babasının imam nikahıyla yaşadığı 17 yaşındaki D.Ö'yü 6 yıl önce öldüren cezaevi firarisi yakalandı.

06.08.2019 14:53 Babasının birlikte yaşadığı kadını öldüren cezaevi firarisi yakalandı
Elazığ'da, babasının imam nikahıyla yaşadığı 17 yaşındaki D.Ö'yü 6 yıl önce öldüren cezaevi firarisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 15 Mart 2013 tarihinde merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde babası R.A'nın (55) birlikte yaşadığı D.Ö'yü av tüfeğiyle öldürmek suçundan 15 yıl hüküm giyen ve Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan yaklaşık 5 ay önce firar eden F.A.G'yi (23) yakalamak için çalışma başlattı.
F.A.G'nin Elazığ'a geldiğini tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu cezaevi firarisini Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A.G, tutuklandı.

Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:52   Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen minik Zeynep'in ailesi umutlandı
16:52   Kabin ekibiyle tartışan 2 yolcu, uçağın acil inişi sonrası gözaltına alındı
16:52   Bilgin'den Başsavcı Uğurlu'ya ziyaret
16:50   ŞİLE'DE DENİZDE KAYBOLAN 17 YAŞINDAKİ GENCİ ARAMA ÇALIŞMALARI 3. GÜNÜNDE
16:50   Pozantı'da örtü yangını söndürüldü
16:50   Bu görüntüler faciadan az önce kayda alınmış
16:48   BM: "DEAŞ'ın 300 milyon dolarlık serveti var"