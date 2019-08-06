Haberler» Güncel» Haber

Babasının birlikte yaşadığı kadını öldüren cezaevi firarisi yakalandı

Elazığ'da, babasının imam nikahıyla yaşadığı 17 yaşındaki D.Ö'yü 6 yıl önce öldüren cezaevi firarisi yakalandı.

06.08.2019 15:42
Babasının birlikte yaşadığı kadını öldüren cezaevi firarisi yakalandı
Elazığ'da, babasının imam nikahıyla yaşadığı 17 yaşındaki D.Ö'yü 6 yıl önce öldüren cezaevi firarisi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 15 Mart 2013 tarihinde merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde babası R.A'nın (55) birlikte yaşadığı D.Ö'yü av tüfeğiyle öldürmek suçundan 15 yıl hüküm giyen ve Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan yaklaşık 5 ay önce firar eden F.A.G'yi (23) yakalamak için çalışma başlattı.
F.A.G'nin Elazığ'a geldiğini tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu cezaevi firarisini Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A.G, tutuklandı.

Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:55   Dünya nüfusunun 4'te biri su stresi yaşıyor
16:55   Van'da radyasyon onkolojisi birimi kuruldu
16:54   Kağıthane'de gıda işyerleri denetlendi
16:54   Başkan Akboğa: "Esnafımıza sahip çıkalım"
16:54   Göle giren İranlı kardeşlerden 1'i boğuldu, 3'ü kurtarıldı
16:54   4 taksiden 32 kaçak göçmen çıktı
16:54   AK Parti Sason İlçe Danışma Kurulu toplantısı