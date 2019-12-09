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Babasının bulunduğu ambulansı takip ederken kaza yaptı

Düzce'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

09.12.2019 01:18 | Son Güncelleme: 09.12.2019 01:20
'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda, Akçakoca'dan Düzce istikametine seyreden ve babasını taşıyan ambulansı takip eden Ç.K (37) idaresindeki 16 SS 165 plakalı otomobil karşı şeride geçerek yoldan çıktı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.
Maddi hasarlı kaza
Bu arada, 81 BZ 093 plakalı sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil ile Kalıcı Konutlar Bahçelievler Mahallesi 100. Sokak'ta, Özgür İ. yönetimindeki 81 T 1044 plakalı ticari taksi çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, karşı şeride geçerek yol kenarındaki yeşil alana girdi. Sürücüler, kazadan yara almadan kurtuldu.
Yoldan çıkan otomobil çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
Babasının bulunduğu ambulansı takip ederken kaza yaptı

Düzce, Güncel

Kaynak: AA


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