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BABASININ CENAZESİNE GİDEBİLMEK İÇİN İZİN ALMAYA ÇIKTI

KORONAVİRÜS salgınının önüne geçebilmek amacıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağına Avcılar'da da uyuldu.

11.04.2020 15:41 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:41
BABASININ CENAZESİNE GİDEBİLMEK İÇİN İZİN ALMAYA ÇIKTI

KORONAVİRÜS salgınının önüne geçebilmek amacıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağına Avcılar 'da da uyuldu. Durdurulan bir araçta bulunan Serkan Topkaya, yasağı bildiğini ancak, babasının cenazesine gidebilmek için izin başvurusu yapmak üzere dışarı çıktığını söyledi.

Avcılar'daki merkezi noktalarda trafik ve asayiş ekipleri gün boyu denetim yaptı. Evden ekmek veya eczaneden ilaç almak üzere çıkanlara izin verilirken, Merkez Ulu Camii önünde hafif  ticari aracı durdurulan Serkan Topkaya, sokağa çıkma yasağını bildiğini,  Kars'ta vefat eden babasının cenazesine gidebilmek için izin almak üzere evden ayrıldığını söyledi. Topkaya, görevli polislere Kaymakamlığa giderek il dışına çıkmak için izin başvurusu yapmak istediğini ifade edince gönderildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Avcılar, Güncel
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