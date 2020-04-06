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Babasının cenazesine katılamadı, arkadaşları cenazeyi cep telefonundan izletti

Sakarya'da evde karantinada olduğu için kanser nedeniyle yaşamını yitiren babasının cenazesine katılamayan vatandaş, akrabaları sayesinde babasının cenazesini cep telefonuyla canlı izledi.

06.04.2020 18:45 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:45
Babasının cenazesine katılamadı, arkadaşları cenazeyi cep telefonundan izletti
Sakarya 'da evde karantinada olduğu için kanser nedeniyle yaşamını yitiren babasının cenazesine katılamayan vatandaş, akrabaları sayesinde babasının cenazesini cep telefonuyla canlı izledi.

Akyazı'da yaşayan ve kanser tedavisi gören 80 yaşındaki İbrahim Rençber, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Rençber'in cenazesi Yuvalak Caddesi'ndeki evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Rençber'in Akyazı Belediyesinde zabıta olarak görev yapan oğlu Adnan Rençber ise, hastanede yanına giren kişi olarak tedbir amacıyla evde karantina altında olduğu için babasının cenazesine katılamadı. Akrabaları babasının cenazesini Adnan Rençber'e cep telefonuyla canlı izletti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sakarya, Yaşam
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Haberler ›› Yaşam ››Babasının cenazesine katılamadı, arkadaşları cenazeyi cep telefonundan izletti - Haberler

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