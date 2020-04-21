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Babasının darbettiği kız çocuğu hastanede yaşamını yitirdi

Gaziantep'te babasının darbetmesi sonucu hayatını kaybeden kızın annesi, kocasının en ağır cezayı almasını istedi.

21.04.2020 20:18 | Son Güncelleme: 21.04.2020 20:19
Gaziantep 'te babasının darbetmesi sonucu hayatını kaybeden kızın annesi, kocasının en ağır cezayı almasını istedi.
Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde 16 Nisan'da babası tarafından darbedilen 11 yaşındaki C.A, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Küçük kızın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Olaydan sonra gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı M.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.
Anne Rukiye A, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zanlı ile kendisine şiddet uyguladığını için yaklaşık bir yıldır ayrı yaşadıklarını söyledi.
Eşinin daha önce de çocuklarına şiddet uyguladığını ifade eden Rukiye A. şunları kaydetti:
"O cani benim ocağımı söndürdü, kızımı benden aldı. En ağır cezayı almasını istiyorum. Kızımın ölüm haberini alınca dünyam başıma yıkıldı. Kızım onu hak edecek bir şey yapmadı. Tek suçu yalan söylemekti. 'Baba annem bu eve gelmedi' dediği için onu öldürdü. Kızımı darbettikten sonra çuvalın içine koymuş ölüme terk etmişti. O cani onun babası olamaz. Baba kelimesi ona yakışmıyor." Babasının darbettiği kız çocuğu hastanede yaşamını yitirdi

Kaynak: AA

Etiketler: kızım dizisi, Gaziantep, Güncel
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