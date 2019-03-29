Babasının Eve Kilitlediği İddia Edilen Bahar, İtfaiye Merdiveni ile Kurtarıldı

DÜZCE'de, babasının kendisini eve kilitlediğini iddia eden 18 yaşındaki Bahar Ş. itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı. Bahar Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Aydınpınar Caddesi
'nde 4 katlı apartmanın ikinci katında oturan Bahar Ş., öğle saatlerinde polisi arayıp, babasının kendisini eve kilitlediğini söyledi. Bunun üzerine adrese, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis
, itfaiye merdiveni ile genç kızın bulunduğu kata çıktı. Bahar Ş., itfaiye merdiveni ile indirilerek, ifadesi alınmak üzere Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'ne götürüldü. - Zce
Güncel
Kaynak: DHA