Haberler » Güncel » Babasının fotoğrafı yüzünden 5 kişiyi bıçakladı - Haber

Babasının fotoğrafı yüzünden 5 kişiyi bıçakladı

Avcılar'da babasının fotoğrafı yere düştü diye eşini, iki çocuğunu ve iki komşusunu bıçaklayan zanlı tutuklandı.

13.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:40Babasının fotoğrafı yüzünden 5 kişiyi bıçakladı
'da babasının fotoğrafı yere düştü diye eşini, iki çocuğunu ve iki komşusunu bıçaklayan zanlı tutuklandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Savaş Sokağı'ndaki evine gelen zanlı Mehmet Ç. televizyon ünitesindeki babasının fotoğrafının yere düştüğünü fark etti.
Bu nedenle, boşanma aşamasında oldukları eşiyle tartışmaya başlayan şüpheli, mutfaktan aldığı bıçakla eşi, küçüğü 40 günlük olan iki kızına saldırdı.
Olayın ardından kaçmaya çalışan saldırgan, kendisine engel olmak isteyen iki komşusunu da çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Öte yandan yaşanan saldırı anı, binanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde saldırganın, merdivenlerdeki eşine ve kucağındaki bebeğe saldırması, komşuların kadının yardımına gitmesi ve saldırgana müdahale etme anları görülüyor.
Gözaltına alınan zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avcılar, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 19:51:51