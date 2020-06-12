Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü

Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdüSAMSUN'da, Harun Y. (41) arazi meselesi yüzünden çıkan tartışmada 15 yıl önce babası İsmail Y.'yi öldüren Selami Gürtel'i (76) cezaevinden çıktıktan sonra aynı yerde tüfekle vurarak öldürdü.

12.06.2020 08:32 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:16
Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü
SAMSUN'da, Harun Y. (41) arazi meselesi yüzünden çıkan tartışmada 15 yıl önce babası İsmail Y.'yi öldüren Selami Gürtel'i (76) cezaevinden çıktıktan sonra aynı yerde tüfekle vurarak öldürdü. Olay, dün saat 18.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Aşağıçinik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Harun Y.'nin babası İsmail Y., 2005 yılında arazi meselesinden çıkan kavgada Gürtel tarafından öldürüldü. Olaydan sonra tutuklanan Gürtel, 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Mahalleye dönen Gürtel, dün olayın yaşandığı araziye gitti. Harun Y., takip ettiği babasının öldürüldüğü arazide Gürtel'e tüfekle ateş açtı. Gürtel, olay yerinde hayatını kaybetti. Harun Y. ise tüfeği yere attıktan sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Bürosu ekipleri sevk edildi. Selami Gürtel'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler, kaçan Harun Y.'yi arıyor. Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü

Kaynak: DHA

Etiketler: Tekkeköy, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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