Babasının Kullandığı Araçla Çarpıştı

Çanakkale
'nin Bayramiç
ilçesinde, baba ile oğlunun araçlarının karıştığı trafik kazası meydana geldi. Ezine
istikametinden ilçe merkezine seyreden Çağlar Yavaş idaresindeki 17 TS 230 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan dönen babası İlhan Yavaş'ın kullandığı 17 DC 003 plakalı araçla çarpıştı.
Savrulan hafif ticari araç, ara yoldan kavşağa çıkmaya çalışan Mustafa Saygan yönetimindeki 16 R 8571 plakalı Uludağ
Elektrik Dağıtım AŞ'ye (UEDAŞ) ait bakım aracına da çarptı.
Kazada, söz konusu üç araçta hasar meydana geldi. Sürücüler, kazayı yara almadan atlattı.
Güncel
Kaynak: AA