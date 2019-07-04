Babasının öldürdüğü genç doktor gözyaşlarıyla anıldı (1)

- Gülnur Yılmaz'ın fotoğrafının olduğu masaya karanfil bırakılması Anma törenine katılanlardan görüntüler Gülden Yılmaz'ın annesinin görüntüleriAğabey Kerem Yılmaz, öğretim üyeleri ve öğrencilerden detaylarSalonda gözyaşlarına hakim olamayan katılımcılardan detaylar Konuşmalardan detaylar ANTALYA - Babasının önceden yerleştirdiği GPS (Global Position Sistem) cihazıyla takip ederek arkasından çarptığı otomobilinde tabancayla öldürdüğü doktor Gülnur Yılmaz (28), eğitimini tamamladığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde anıldı. (1)