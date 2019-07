Babasının öldürdüğü genç doktor gözyaşlarıyla anıldı

BALIKESİR'in Havran ilçesinde babası Mustafa Ali Yılmaz tarafından tabancayla öldürülen doktor Gülnur Yılmaz (28) için mezun olduğu Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nde anma töreni düzenlendi. Acılı anne Gülden Yılmaz, "İnanıyordum çok iyi bir hekim olacaktı. Beni korumak için bir caninin saldırısına uğradı" dedi.Doktor Gülnur Yılmaz için AÜ Tıp Fakültesi Morfoloji bölümünde düzenlenen anma törenine annesi Gülden Yılmaz, ağabeyi doktor Kerem Yılmaz, öğretim üyeleri ve doktor arkadaşları katıldı. Törene katılanlar, sahne önünde bulunan Yılmaz'ın fotoğrafının önüne karanfil bıraktı.Konuşurken gözyaşlarını tutamayan anne Gülden Yılmaz, şunları söyledi:"Herkesi severdi. Hiçbir ayrım yapmazdı. Karşısındaki insana yardım ederdi. İnanıyordum çok iyi bir hekim olacaktı. Beni korumak için bir caninin saldırısına uğradı. Bu ülkede ne kadar süre daha kadınlar korunmaya muhtaç kalacak. Bunu biraz sorgulamalıyız. Bu beyleri biz anneler yetiştiriyoruz. Başkaları yetiştirmiyor. Ben çok iyi iki evlat yetiştirdim. Biraz daha saygılı olmalıyız birbirimize, biraz daha dikkat etmeliyiz. Gülnur bir gün bana 'Anne ben erken öleceğim' dedi. Ortada hiçbir şey yoktu. Tövbe de Allah'ın gücüne gider. Böyle şeyler konuşma dedim. 'Yok anne, bir gün ben ölürsem sakın üzülme. Hayatına kaldığın yerden devam et' dedi. Ancak beni bıraktığı nokta çok devam edilecek gibi değil. Çok zor bir durumda bıraktı beni. Sığındığım bir oğlum var. Çok zor bir süreç geçiriyorum." "Kardeşimin yerinde şu an ben olabilirdim" diyen ağabeyi Kerem Yılmaz da, "Annemi korumaya çalıştı. Beni uzak tutmaya çalıştı. Neler yaşadığımızı anlatmaya gerek yok, anlamışsınızdır" diye konuştu. Tören, arkadaşları ve öğretim üyelerinin, doktorların gözyaşlarıyla sona erdi.27 Haziran'da meydana gelen olayda, Mustafa Ali Yılmaz, önceden yerleştirdiği GPS cihazıyla AÜ Tıp Fakültesi'nden yeni mezun olan kızı Gülnur Yılmaz'ın otomobilini Antalya'dan Balıkesir 'in Havran ilçesine kadar takip etmiş, ilçe girişinde çarparak durdurmuştu. Yılmaz, arkadaşları da yanında olan kızına annesi Gülden Yılmaz'ın yerini sormuş, olumsuz yanıt alınca da yanında taşıdığı tabancayla defalarca ateş ederek öldürmüştü. Tutuklanan Mustafa Ali Yılmaz'ın, boşanmak için dava açan eşi Gülden Yılmaz'ı uzun bir süredir tehdit ettiği, kadının da bu nedenle saklandığı anlaşılmıştı.- Antalya