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BABASININ OTOMOBİLİNİ KAÇIRAN GENÇ KAZA YAPTI, OLAY YERİNDEN KAÇTI

ANKARA'da babasına ait otomobili kaçıran Fatih Ş., bariyerlere çarptı.

13.11.2019 07:47 | Son Güncelleme: 13.11.2019 07:47BABASININ OTOMOBİLİNİ KAÇIRAN GENÇ KAZA YAPTI, OLAY YERİNDEN KAÇTI

ANKARA'da babasına ait otomobili kaçıran Fatih Ş., bariyerlere çarptı. Kazada yaralanıp otomobili bırakarak kaçan genç, kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Kaza, gece saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Şahap Gürler Mahallesi'nde oturan Fatih Ş., kapı önünde park halindeki 06 GA 418 plakalı otomobili, babası Zekeriya Ş.'den habersiz aldı. Fatih Ş., araçla yolundan Mamak istikametine giderken, Turgut Özal Bulvarı Karapürçek alt geçidi girişinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle yol ortasına savrulurken, yaralanan sürücü Fatih Ş., kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Fatih Ş., otomobili olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

BABASINI SUÇLADI

Ekipler, kısa sürede Fatih Ş.'yi yakalayarak Mamak Merkezi'ne götürdü. Alkollü olduğu iddia edilen Fatih Ş. ilk ifadesinde, kaza sırasında otomobili babasının kullandığını iddia etti. Polis, bunun üzerine durumu baba Zekeriya Ş.,'ye bildirdi. Olay yerine gelen baba Zekeriya Ş., hurdaya dönen aracını görünce şok oldu. Zekeriya Ş., burada polise verdiği bilgide, evde uyuduğunu ve otomobilini kimin aldığını bilmediğini söyledi. Zekeriya Ş., kapı önünde park halinde bulunan otomobilinin oğlu tarafından kaçırıldığını ise polisten öğrendi. Fatih Ş., Mamak Polis Merkezi'ne çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nın Samsun yönü, yaklaşık 1 saat süreyle çift taraflı olarak ulaşıma kapandı. Aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Otomobilden görüntü

Yoldan görüntü

Araba başında duran baba Zekeriya Ş.'den görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA,



Samsun, Mamak, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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