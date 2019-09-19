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Babasının otomobilini kundakladığı iddiası

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişinin babasına ait aracı kundakladığı iddia edildi.

19.09.2019 23:44Babasının otomobilini kundakladığı iddiası
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişinin babasına ait aracı kundakladığı iddia edildi.
Orhan Gazi Mahallesi'nde Veli Kaplan ile para talebine olumsuz yanıt verdiği oğlu Tamer Kaplan (22) arasında tartışma yaşandı.
Bunun üzerine evden ayrılan Tamer Kaplan'ın bir süre sonra dönüp babasına ait olan ve sokakta park halinde bulunan 01 DZZ 80 plakalı otomobili yanıcı madde dökerek ateşe verdikten sonra kaçtığı ileri sürüldü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Babanın şikayeti üzerine polis ekipleri Tamer Kaplan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Veli Kaplan, Sarıçam, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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