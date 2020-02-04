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Babasının otomobilini yakan adam: Bana kalmayan başkasına kalmasın

İstanbul Ümraniye'de akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen bir adam ölen babasına ait olan otomobili yaktı. Şüpheli, gözaltına alınırken, "Bana kalmayan başkasına kalmasın" diye bağırdı.

04.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:34

İstanbul 'de akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mahmut A. ölen babasına ait olan otomobili yaktı. Gözaltına alınan Mahmut A. "Beni çek beni. Ben yaktım. Bana kalmayan başkasına kalmasın" dedi.

RAHMETLİ BABASINDAN KALAN OTOMOBİLİ YAKTI

Saat 12.00 sıralarında Ümraniye Namık Kemal mahallesi Paşazade sokakta meydana gele olayda, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Mahmut A. ölen babası Ali A'ya ait 61 FL 778 plakalı aracın camını kırarak ateşe verdi. Mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine verdi. Olay, yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

"BANA KALMAYAN BAŞKASINA KALMASIN"

Otomobilde hasar oluşurken, Mahmut A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Mahmut A. gözaltına alınırken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Beni çek beni. Ben yaktım. Bana kalmayan başkasına kalmasın" dedi.

Babasının otomobilini yakan adam: Bana kalmayan başkasına kalmasın

Ümraniye, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (3)
BB:Helal olsun en iyisini yapmış sezarda romayı yakmış ne olmuş yani adalet yoksa biz sağlarız
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HEE:kime kalmış ya. kaç çocuğu varmış? bi lastik bile düşmemiş mi buna
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..........:AFERİM EVLADIM TEBRİK EDİYORUM SENİ
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