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Babasının silahı ile oynayan 17 yaşındaki Armağan, kendini vurdu

Kocaeli'de babasının beylik tabancısıyla oynayan 17 yaşındaki Armağan, silahın ateş alması sonucu karın bölgesinden ağır yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan gencin kaldırıldığı hastanede tedavisi sürüyor.

01.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:10

Kocaeli'nin ilçesinde, babasının beylik tabancasıyla oynarken silahın ateş alması sonucu yaralanan Armağan B. (17), hastanede tedavi altına alındı.

BEYLİK TABANCASIYLA OYNARKEN SİLAH ATEŞ ALDI

Olay, öğle saatlerinde, Yalı Mahallesi Saniye Altuncu Caddesi'nde meydana geldi. Armağan B., iddiaya göre evde emekli astsubay olan babasının beylik tabancasıyla oynarken silah ateş aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Armağan B. kurşunun karın bölgesine isabet etmesi sonucu yaralandı. Silah sesini duyarak odaya gelen ağabeyince kanlar içinde bulunan Armağan B'ye., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapıldı. Ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gencin tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Babasının silahı ile oynayan 17 yaşındaki Armağan, kendini vurdu

Değirmendere, Gölcük, Güncel

Kaynak: DHA


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