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Babasının silahıyla oynarken yaralanan genç kurtarılamadı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evde babasına ait tabanca ile oynarken kendini karnından vuran genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

01.02.2020 21:08 | Son Güncelleme: 01.02.2020 21:15Babasının silahıyla oynarken yaralanan genç kurtarılamadı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evde babasına ait tabanca ile oynarken kendini karnından vuran genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 16.30 sıralarında Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi Saniye Altuncu Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binada ailesiyle yaşayan 17 yaşında Armağan B. adlı genç, babasına ait beylik tabancasıyla oynarken bir anda silah ateş aldı. Silahtan çıkan kurşunun karnına isabet ettiği Armağan B. yaralanarak yere düştü. Silah sesine odaya koşan gencin abisinin yardım çığlıklarına koşan komşuları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Armağan B., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gencin naaşı hastane morguna kaldırılırken olay hakkında polis ekipleri çalışma başlattı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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