Babasının Suriye'ye Kaçırdığı Belçikalı Kız Kurtarıldı

26 Kasım 2018 Pazartesi 18:34



26 Kasım 2018 Pazartesi 18:34

Belçika'da babası tarafından kaçırılarak Suriye'ye götürülen küçük kız çocuğu, Türkiye'nin çabaları sayesinde kurtarıldı.Fas asıllı Belçika vatandaşı olan babası M.A. tarafından 2017 yılında Suriye'ye kaçırılan ve 2017 yılı Aralık ayında babasının ölümü sonrasında Suriye'de kalan Y.A. (5) isimli kız çocuğu, Hatay Valiliğinin koordinesinde güvenlik ve istihbarat birimlerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde kurtarılarak Türkiye'ye getirildi. - HATAY