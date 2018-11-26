Babasının Suriye'ye Kaçırdığı Belçikalı Kız Kurtarıldı

Belçika
'da babası tarafından kaçırılarak Suriye
'ye götürülen küçük kız çocuğu, Türkiye
'nin çabaları sayesinde kurtarıldı. Fas
asıllı Belçika vatandaşı olan babası M.A. tarafından 2017 yılında Suriye'ye kaçırılan ve 2017 yılı Aralık
ayında babasının ölümü sonrasında Suriye'de kalan Y.A. (5) isimli kız çocuğu, Hatay
Valiliğinin koordinesinde güvenlik ve istihbarat birimlerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde kurtarılarak Türkiye'ye getirildi.
(Adem Karagöz
/İHA)
Türkiye,Belçika,Suriye
26 Kasım 2018 Pazartesi 19:06