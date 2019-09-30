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Polis babasının tabancasıyla oyun oynayan çocuk kendini vurdu

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurunun 12 yaşındaki oğlu babasının beylik tabancası ile evde oyun oynarken kendisini vurdu.

30.09.2019 06:28

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurunun 12 yaşındaki oğlu babasının beylik tabancası ile evde oyun oynarken kendisini vurdu. Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay; akşam saatlerinde Düzce merkeze bağlı Karacahacımusa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru T.Ö. oğlu 12 yaşındaki Osman Özel'i evde bırakarak eşi ile birlikte komşularına oturmaya gitti.

KOMŞULARI AİLEYE HABER VERDİ

Bu sırada evde bulunan oğlu Osman Özel babasının beylik silahı ile oynarken silah bir anda ateş aldı. Silah sesini duyan komşuları durumu çocuğun ailesine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başına mermi isabet eden çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediler. Osman Özel'in ailesi büyük şok yaşarken hayatını kaybeden çocuğun cesedi otopsisi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Polis babasının tabancasıyla oyun oynayan çocuk kendini vurdu

Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR(14)
SİVASLI İBOCAN:Vicdanın rahatmı polis efendi, çocuk bu herşeyi dener, neden kapalı bir yerde silahını tutmadın. . Mermisini çıkarsaydın. .
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3 2
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TAYYAR DURDEN:Eskiden askerler, polisler böyle olmazdı. Şifreli kasalarda, en ücra, yerini dahi bilmediğimiz yerlerde saklarlardı silahlarını; silah namustu. Her şey gibi asker ve polis teşkilatımız da laçkalaştı maalesef. Ne kadar büyük bir acı; nasıl bir vicdan azabı şimdi o babaya; Allah sabır versin.
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5 1
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AŞKIN GÜR:ALLAH RAHMET EYLESİN AMA BABA SEN BİR POLİSSİN BU ŞEKİLDE DİKKATSİZLİK OLAMAZ EVİNDE BÖYLE İSEN KİMBİLİR İŞİNİ NASIL YAPIYORSUN YAZIK
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1 2
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ŞK:ÇOCUK KENDINE ATIŞ TAHLİMİ YAPNIŞ
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0 11
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İNSAN DENEN MAHLUKAT:KENDİNİ KOMİK Mİ ZANNEDİYORSUN ŞK BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETMİŞ KOLAY MI YETİŞİYOR BİR ÇOCUK DALGA GEÇİYORSUN, ADINI SOY ADINI AÇIKLA ADAMSAN DALGANI ÖYLE GEÇ
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5 0
BRO:Allah kimseye böyle acılar vermesin. Sabır diliyorum.
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21 0
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LOST:bi yerden çıkacağı varmış anasının yada babasının ettiklerinden dolayı demekki
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1 13
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BULUCU:Ulan kayıp kişilik. Bu nasi bir yorum orda çocuk ölmus, acili bir aile var yaptigin yoruma bak!!!! E iyi o zamn sen ve seninle evlrnmek gibi vbüyuk bir gunah islemis zavali kadinin gunahida çocugundan mi ciksin. Nasi bi zihniyetsizsin sen. Artık insan!!!
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6 1
OMEGA:Allah rahmet eylesin, ailesine sabır versin. bu arada çocuk evde tek el ateş etmişken, olay yeri incelemenin sokakta birden fazla delil toplamasının fotoğrafı çok alakasız olmuş. bu habere ait olmadığı belli.
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HAMZA:ALLAHım Sen yardım et
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