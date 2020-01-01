Babasının tartıştığı kişiler tarafından dövülerek öldürüldü

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, Şükrü Gökbudak (39) babası ile tartışan N.E. ve G.Ö. ile karşınca aralarında kavga çıktı. Kavgada dövülen Gökbudak yaşamını yitirdi, 2 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Alemşah köyünde meydana geldi. Köyde oturan Ender Gökbudak'ın hayvanları bir tarlaya girdi. Gökbudak hayvanlarının yanına giderken, tarla sahipleri N.E. ve G.Ö. ile karşılaştı. Bu sırada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmadan kısa süre sonra N.E. ve G.Ö., bu kez de Gökbudak'ın oğlu Şükrü Gökbudak ile karşılaştı. Taraflar arasında yine tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine N.E. ve G.Ö., Şükrü Gökbudak'ı darbetti. Başına darbe alan Gökbudak yaralandı.

Olayı gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Şükrü Gökbudak Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Gökbudak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Şükrü Gökbudak'ın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili N.E. ve G.Ö.'yü gözaltına aldı.