10.07.2019 12:58
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Babasının üzerine düştüğü 1,5 yaşındaki Fatih, yaşamını yitirdi

Babasının üzerine düştüğü 1,5 yaşındaki Fatih, yaşamını yitirdi

KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesinde Ercan Akbulut'un saman balyası yüklü traktörün üzerine çıkarmak istediği 1,5 yaşındaki Fatih Doğukan Akbulut düştü.

KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesinde Ercan Akbulut'un saman balyası yüklü traktörün üzerine çıkarmak istediği 1,5 yaşındaki Fatih Doğukan Akbulut düştü. Ercan Akbulut da yakalamaya çalıştığı oğlu Fatih Doğukan'ın üzerine düşüp ölümüne neden oldu.
Olay, ilçeye bağlı Erenler köyünde meydana geldi. Ercan Akbulut, oğlu Fatih Doğukan Akbulut'u da yanına alarak traktörüyle bir çiftliğe saman balyası götürdü. Ercan Akbulut, burada saman balyalarını indirirken oğlunu da römorkun üzerine çıkarmak istedi. Bu sırada Fatih Doğukan, babasını kucağından düştü. Oğlunu tutmak isteyen Ercan Akbulut da Fatih Doğukan'ın üzerine düştü.
Ağır yaralanan Fatih Doğukan Akbulut, ambulansla kaldırıldığı Pınarhisar Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Fatih Doğukan Akbulut'un cansız bedeni, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Ercan Akbulut ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


- Kırklareli
Kaynak: DHA
Pınarhisar, Kırklareli, Fatih, Güncel

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