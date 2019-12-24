Babasının yaptığı mekanizmayla yürümeyi öğrenen Özge ilk karnesini alacak

ANTALYA'da, 6,5 aylıkken yanlış müdahale sonucu sol bacağını kaybettiği öne sürülen Özge Yıldırım (6), evde eğitime başladı. Haftada beş gün eve gelen anaokulu öğretmeni Tuğba Kılıç'ın ders verdiği Özge, bu yıl ilk karnesini alacak.

Kepez ilçesinde Ali İhsan Yıldırım (40) ve eşi İlknur Yıldırım'ın (36) 'Özge' adını verdikleri kızları, 1 Ocak 2013 tarihinde, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 6,5 aylık olarak dünyaya geldi. Kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybettiği öne sürülen Özge, alüminyum doğrama ustası babasının, evin tavanına 150 TL harcayarak kurduğu düzenekle ilk adımlarını attı. Makara sistemiyle evde yürümeye çalışırken, Demirören Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği Özge için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda kişi, protez bacak ve tedavi masrafını karşılamak üzere yardımcı oldu.

Protez bacakla yürümeye başlayan Özge, okullu oldu. Özge, evde eğitim programı kapsamında hafta içi her gün 13.00- 17.00 saatleri arasında anaokulu öğretmeni Tuğba Kılıç eşliğinde eğitim alıyor. Resim çizen, oyun hamuruyla oyunlar oynayan ve el becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapan Özge, anasınıfı öğrencilerinin aldığı eğitimi birebir alıyor.

2 YIL EVDE EĞİTİM

Hayali öğretmenlik olan Özge, 2 yıl boyunca evde eğitim almaya devam edecek. 2'nci sınıfta ise kayıtlı olduğu Şahinevler İlkokulu'nda arkadaşlarıyla aynı sınıfta oturarak eğitimine devam devam edecek. Özge Yıldırım, evdeki eğitiminin yanı sıra kendisine alınan bastonla de yürüme egzersizleri yapıyor.

Doğrama ustası olan Ali İhsan Yıldırım, en büyük hayalinin kızını sırt çantasıyla okula giderken görmek olduğunu söyledi. Kızının bu yıl anasınıfına başladığını belirten Yıldırım, "Okula gitmesini çok istiyorduk. Ancak protez bacakla dengesini çok iyi sağlayamıyor. Arkadaşlarıyla oynarken düşmesinden çok korkuyoruz. Bu nedenle 2'nci sınıfa kadar evde eğitim almasını istiyoruz. Eğer denge sağlamakta gelişme sağlarsa okula göndereceğiz" dedi.

Eğitim öğretim yılının başında evde eğitim için Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurduklarını belirten Ali İhsan Yıldırım, öğretmen olmadığı için 9 Aralık'tan itibaren eğitime başladıklarını kaydetti. Kızının kısa sürede uyum sağladığını vurgulayan Yıldırım, "Anne ve babası olarak biz de destek veriyoruz. Okula başladığında arkadaşlarından geri kalmaması için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

BASTON İLE YÜRÜYOR

Kızının günde en fazla 4 saat protez kullanabildiğini vurgulayan Yıldırım, "Sonrasında protez sıkmaya başlıyor. Bu nedenle kendisine baston aldık. Protez kullanmadığı zaman onunla yürüyor. Şimdi bunun egzersizlerini yapıyoruz. Kendim yaptığım ve tavana takılı mekanizmayı da bu egzersizler sırasında kullanıyoruz" dedi.

MAHKEME TAKİPSİZLİK KARARI VERDİ

Ali İhsan Yıldırım, kızının bacağının kesilmesine ilişkin hastane ve doktorlar hakkında açılan davaya ilişkin ise mahkemenin takipsizlik kararı verdiğini söyledi. "Doktorların ve hastanenin ihmali yoksa kızımın bacağına ne oldu?" diye soran Yıldırım, "Konuyla ilgili Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunacağız. İç hukuk yolları tükenirse kızımın hakkını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde arayacağım" diye konuştu.