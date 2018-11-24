Babasıyla Aynı Kaderi Paylaştı

Yozgat
'ın Yerköy
ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü.
Hud Koçak
(33) idaresindeki 66 KD 910 plakalı traktör, Hacılı köyü Büyük Yar mevkisinde dereye devrildi.
Koçak, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Sürücünün cenazesi, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla dereden çıkarılarak Yerköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Koçak'ın babası Mustafa Koçak'ın 8 yıl önce aynı traktörle aynı mevkide geçirdiği kazada yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Yozgat,Yerköy,Koçak
24 Kasım 2018 Cumartesi 22:56