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Babasıyla kavga etti sokağa çıktı cezayı yedi

Babasıyla kavga etti sokağa çıktı cezayı yedi Adana'da evlerinde babasıyla kavga edip sokağa çıkan kişi ile 3 arkadaşına 789'ar lira idari para cezası uygulandı Adana'da evlerinde babasıyla kavga edip sokağa çıkan kişi ile 3 arkadaşına 789'ar lira idari para cezası uygulandı Alınan bilgiye...

12.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:21

Babasıyla kavga etti sokağa çıktı cezayı yedi

Adana 'da evlerinde babasıyla kavga edip sokağa çıkan kişi ile 3 arkadaşına 789'ar lira idari para cezası uygulandı

ADANA - Adana'da evlerinde babasıyla kavga edip sokağa çıkan kişi ile 3 arkadaşına 789'ar lira idari para cezası uygulandı

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde de evde babasıyla kavga edip 3 arkadaşıyla birlikte sokağa çıkan şahıs, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. Sokağa izni olmadan ya da bir geçerli sebebi olmadan çıktığı anlaşılan 4 kişiyi terör ekipleri bekletip ceza yazması için polis merkezi ekiplerine haber verdi.

Bu arada şahısların başında da sokakta görev alan özel harekat polisleri bekledi. Evde durmaktan sıkıldığını ve babasıyla kavga ettiği için sokağa çıktığını söyleyen kişinin cezayı da umursamadığını belirtmesi dikkat çekti. Bir süre sonra polis merkezi ekiplerinin gelmesiyle, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi maddesi gereğince şahıslara, 789'ar lira idari para cezası verildi. Şahıslar daha sonrada polis merkezi tarafından evlerine götürüldü.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Obalar Caddesinde de çevik kuvvet polisleri önlem alıp bütün araçları durdurdu. Ayrıca ekmek almaya gelen vatandaşların da ekmek alıp almadığı kontrol edildi. Sokağa çıkan bir çocuğun ise polisleri görünce koşarak evine kaçtığı görüldü.

Babasıyla kavga etti sokağa çıktı cezayı yedi

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Adana, kavga, Genel
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