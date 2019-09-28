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Babel: Beraberlik adil sonuç

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Babel, golsüz berabere biten Fenerbahçe derbisi sonrası mücadeleyi değerlendirdi.

28.09.2019 22:17

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"MAÇIN ÖNEMİNİ BİLİYORDUK"

Fenerbahçe karşısında istediklerini tam olarak yapamadıklarını ifade eden Babel, "Hafta boyunca çok iyi hazırlandık, bu maçın önemini biliyorduk. Girdiğimiz pozisyonlar var ancak bu tip maçlarda yakaladığınız pozisyonları gole çevirmeniz gerekiyor. Defansif anlamda iyi durumdaydık ancak skor yapamadık. Netice itibariyle baktığımız zaman 0-0 beraberliğin adil sonuç olduğunu düşünüyorum" dedi.

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Babel: Beraberlik adil sonuç

Galatasaray, Fenerbahçe, Babel, Spor

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