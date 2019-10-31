Haberler » Spor » Donk ve Babel'den dalga geçer gibi dansöz açıklaması: Dansözleri bekliyoruz

Donk ve Babel'den dalga geçer gibi dansöz açıklaması: Dansözleri bekliyoruz

Galatasaray'da Babel, Donk ve Lemina'nın dansözlerle olan eğlence görüntüleri olay olmuştu. Konu hakkında çok eleştiri alan futbolcuların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Donk ve Babel'in sosyal medyadan paylaştığı videoda Babel'in "Dansözleri bekliyoruz" demesi ise tepki topladı.

31.10.2019 14:47

Galatasaray'da hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde kötü gidişat sürerken Donk, Babel ve Lemina'nın dansözlerle olan görüntüleri çok konuşulmuştu. Futbolculara sosyal medyadan da tepkiler gelirken Babel ve Donk konuyla ilgili açıklama gibi bir video yayınladı.

Instagram'dan kısa bir video paylaşan ikiliden Donk, sessiz şekilde ekrana baktıktan sonra takım arkadaşı Babel'e dönüyor.

"DANSÖZLERİ BEKLİYORUZ"

Hollandalı yıldız futbolcu Babel'in ise, "Waiting for the dancers" (Dansözleri bekliyoruz)karşılığı verdiği görülüyor. İkilinin tavırlarından sosyal medyadaki eleştirileri çok da önemsemedikleri belli oluyor.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Babel, Donk ve Lemina'nın bir doğum günü partisinde eğlenmeleri, kötü gidişata üzülen taraftarların bir kısmını sinirlendirdi. İkiye ayrılan görüşlerde bazı taraftarlar oyuncuların ceza almasını isterken, bazıları ise futbolcuların özel hayatına karışamayacakları yönünde görüş belirtti.

HERHANGİ BİR CEZA VERİLMEYECEK

Habertürk'ün haberine göre; Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasından rahatsızlık duysa da yönetimin ve teknik heyetin oyuncular üzerinde bir yaptırım uygulanmayacağı ortaya çıktı.

Pazar gecesi oynanan ve kaybedilen Beşiktaş derbisinden 2 gün sonra (Salı akşamı) arkadaşlarının doğum günü partisine katılan oyuncuların, herhangi bir şekilde profesyonellik dışı davranış sergilemedikleri kaydedildi.

Model Elif Çelik, Galatasaraylı futbolcularla eğlendiği gece hakkında konuştuModel Elif Çelik, Galatasaraylı futbolcularla eğlendiği gece hakkında konuştu

FreyFrey'in kalecinin arkasına saklanarak attığı gol Almanya'yı salladı

Dansözlerle eğlenen Babel, Donk ve LeminaDansözlerle eğlenen Babel, Donk ve Lemina'ya ceza verilmeyecek

Merih Demiral devre arasında JuventusMerih Demiral devre arasında Juventus'tan ayrılabilir

Donk, Babel ve LeminaDonk, Babel ve Lemina'nın dansözlerle eğlendiği görüntüler Fatih Terim'i çılgına çevirdi

Donk ve Babel'den dalga geçer gibi dansöz açıklaması: Dansözleri bekliyoruz

Galatasaray, Babel, Spor


YORUMLAR (4)
CAN:ali koçu bekliyorlar anlasana
Yayından Kaldır
2 2
Cevap yaz
MİSAFİR:Gs ne hallere geldi vah anam vahki ne vah bence top yekün istifa şart oldu annaşıldıki bu yönetimlede teknik heyetlede daha çok dansöz oynatır bu topçu arkadaşlar özel hayatmış özel hayatında bir özelinde olur bjk yenmiş o bjk tarihinin en kötü sezonunu yaşarken bile taraftar üzgün bari formaya saygınızaman yok taraftara saygınız olsaymış......
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
MEHMET AGA:ALİ SAMİYENDE DANSÖZ ÇEVİRME BUGUN GS TV DE
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
METE.:imPARATORUMU bekliyorsunuz hıııı sizde haklısınız dansözleri kıskandıracak kadar profesyonel kıvırıyor.
Yayından Kaldır
4 2
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
15:36 Haftanın MVP'si Anadolu Efes'ten Micic
15:36 Sehic, Visca ve Hajradinovic'e milli davet
15:32 Michael Frey'den akıl dolu gol!
15:30 Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
15:30 44. Yeşil Bursa Rallisi'ne doğru
15:25 Yeni Malatyasporlu futbolcuların lig yorumu
15:04 Ordu'da kano yarış parkuru
31.10.2019 15:40:46