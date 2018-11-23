Babel'den Beşiktaş'a Kötü Haber

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Hollanda
'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Almanya
ile yaptığı maçın 45. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Babel
'in, sağlık ekibi tarafından yapılan muayenesi ve Acıbadem
Fulya Hastanesinde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adale zarında mikro yırtık ve buna bağlı kanama tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, 31 yaşındaki oyuncunun tedavisine kulübün sağlık ekibi tarafından başlandığı ifade edildi.
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