Babel'den Fatih Terim'i çıldırtan istek

Galatasaray 'la her konuda anlaşan Ryan Babel imza için gün sayıyor. Ryan Babel, Galatasaray'a transfer olmasının heyecanını sosyal medyada da sık sık 'Aslan' paylaşımlarıyla dile getiriyor.

Sarı kırmızılılarla başlayacağı yeni dönemi adeta bir meydan okuma gibi kabul edip, halen daha güçlü durduğunu anlatmaya çalışan Babel, fotoğraf ve video paylaşımlarıyla taraftarlara da mesaj yolluyordu.

SOSYAL MEDYA İSTEKLERİ

Fotomaç 'ta yer alan habere göre; Ancak Babel'in henüz resmi imzayı atmadan yönetimden talep ettiği istekler Fatih Terim 'i çıldırttı. Sosyal medyaya düşkünlüğüyle bilinen Babel, yönetimden bu konuda izin istedi.

Hollandalı yıldızın istekleri tecrübeli hocaya iletildi. Fatih Terim, ise bu istekleri 'saçmalık' olarak yorumladı.

İDMAN VE YEMEKLER İÇİN İZİN İSTEDİ İDDİASI

Youtube hesabından yayınladğı maç ve antrenman görüntüleri nedeniyle Beşiktaş yönetimi ve taraftarlarıyla arası bozulan Babel, şimdiden Galatasaray'ı da karıştırdı. Babel yönetimden, antrenmanlarda Instagram hesabından canlı yayın açılmasını ve takım yemeklerinden görüntüleri canlı olarak hesabından paylaşabilmeyi istedi. Ancak Terim, bu talepleri kesin bir dille reddetti.