26.06.2019 11:17
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Babel'den Fatih Terim'i çıldırtan istek

Yeni sezonda Galatasaray forması giymesi beklenen Babel'in sarı kırmızılı ekipten istedikleri Fatih Terim ve yönetimi kızdırdı.

Galatasaray 'la her konuda anlaşan Ryan Babel imza için gün sayıyor. Ryan Babel, Galatasaray'a transfer olmasının heyecanını sosyal medyada da sık sık 'Aslan' paylaşımlarıyla dile getiriyor.

Sarı kırmızılılarla başlayacağı yeni dönemi adeta bir meydan okuma gibi kabul edip, halen daha güçlü durduğunu anlatmaya çalışan Babel, fotoğraf ve video paylaşımlarıyla taraftarlara da mesaj yolluyordu.

SOSYAL MEDYA İSTEKLERİ

Fotomaç 'ta yer alan habere göre; Ancak Babel'in henüz resmi imzayı atmadan yönetimden talep ettiği istekler Fatih Terim 'i çıldırttı. Sosyal medyaya düşkünlüğüyle bilinen Babel, yönetimden bu konuda izin istedi.

Hollandalı yıldızın istekleri tecrübeli hocaya iletildi. Fatih Terim, ise bu istekleri 'saçmalık' olarak yorumladı.

İDMAN VE YEMEKLER İÇİN İZİN İSTEDİ İDDİASI

Youtube hesabından yayınladğı maç ve antrenman görüntüleri nedeniyle Beşiktaş yönetimi ve taraftarlarıyla arası bozulan Babel, şimdiden Galatasaray'ı da karıştırdı. Babel yönetimden, antrenmanlarda Instagram hesabından canlı yayın açılmasını ve takım yemeklerinden görüntüleri canlı olarak hesabından paylaşabilmeyi istedi. Ancak Terim, bu talepleri kesin bir dille reddetti.

Babel'den Fatih Terim'i çıldırtan istek

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Galatasaray , Fatih Terim , Babel , Spor

YORUMLAR(12)
ULTRAKEDİ:Dursun başkanın parasını verin ilk baş ne transferi.
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ADINIZI YAZIN:Yanlış üzerine yanlış yapılıyor . Bu adam Beşiktaş''tan neden gitti ve neden gelmek istedi ? Fikret Başkan istediği parayı vermediği için ve şu ada Galatasaray vererek adamın elini yükseltiyor . ALLAH (c. c) aşkına bunun ayarında başka topcu yok mu da bu kısır döngüyü yaşıyoruz ? Koskoca Galatasaray camiası böyle kırmızı kafaların elinde oyuncak oluyor . 400. 000 € oynuyordu Laliga da şimdi 2. 500. 000 € yazık değil mi ?
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KÜRDO:almayın bosverın eger gercekten boyle taleplerde bulunduysa gıtsın sanal alemde takılsın
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GSLİ METİN:ANADOLUDA İL İL GEZİN SEÇMELER YAPIN ÇOK DUZGUN OYUNCULAR ÇIKARIRSINIZ DÜNYANIN PARASINI VERİYORSUNUZ BUNLARA YAZIK
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TİM0135:Adam açıkca tatile eğlenmeye geliyom demiş. Sanırsın LeBron James gibi kendini ünlü sandı. İnşallah Gs miz bunu almaz, elimizde patlar!!
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