Babel'den Galatasaray Açıklaması: Gidersem Beşiktaş'ı Rahatsız Etmemeli

Hollandalı futbolcu Ryan Babel, gelecek sezon Galatasaray'da forma giyebileceğini mesaj verdi.

Transfer sürecinde sabırlı olmanın gerektiğini ifade eden Babel, Beşiktaş taraftarının kendisini olan tepkisini normal olarak değerlendirdi ve, "Sosyal medya üzerinde çok ciddi tepkiler gördüm! Ölüm tehditleri? Evet, bu şekilde tepkiler de aldım. Bir sonraki adımımın hassas olacağını biliyorum ancak bunu yapacak olan ilk kişi ben değilim ve insanların bu durumu asla kişiselleştirmemesi gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray gitmem demek, eski kulübüm Beşiktaş'ı rahatsız etmem anlamına gelmiyor" dedi.

FULHAM'DA KALMAK İSTEMEDİ

Fulham'da iyi bir performans gösteren ancak takımı kümede tutamayan Ryan Babel, Fulham'da devam etmenin de kendisi açısından bir opsiyon olduğunu ancak bu yönde bir karar vermediğini ifade etti ve, "Fulham'da kalmak benim için bir seçenekti. İngiltere Championship'i maç sayısı, fiziksel mücadele açısından benimle tam olarak örtüşmeyeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan NOS'a da konuşan Babel, "Şu anda iyi teklifi Galatasaray sundu bunu saklayamam ama görüştüğüm başka takımlar da var" ifadelerini kullandı.