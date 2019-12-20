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Babel'den o iddialara cevap!

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, alacaklarının zamanında ödenmediği için kulübü FIFA'ya şikayet ettiği yönündeki haberlere cevap verdi.

20.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:45 Babel'den o iddialara cevap!
'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, alacaklarının zamanında ödenmediği için kulübü FIFA'ya şikayet ettiği yönündeki haberlere cevap verdi.
Sarı-kırmızılı takımda Babel'in alacaklarının zamanında ödenmediği için kulübe ihtar çektiği ve aynı zamanda FIFA'ya şikayette bulunduğu iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından bu iddialara cevap veren 33 yaşındaki futbolcu, "İşlerin nasıl yürüdüğünü anlayacak kadar bu ülkede yaşadım. Spekülasyonları dikkate almaya gerek duymuyorum. Temiz kalpler her zaman kazanır" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Galatasaray, Ryan Babel, Babel, Güncel

Kaynak: İHA

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