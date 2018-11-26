Babel'den Savunma İstendi

Beşiktaş Kulübü
, futbolcusu Ryan Babel
'in sosyal medyada taraftara verdiği uygunsuz cevap sonrası Hollandalı oyuncudan savunma istedi. Ryan Babel, sosyal medyadan bir taraftarın kendisine " Kasımpaşa
'da 200 bin Euro'ya oynamak ister misin?" sorusuna, "Annenle yeniden buluşmamı ister misin?" diyerek skandal bir cevap verdi. Babel gelen tepkilerin ardından cevabını sildi. Siyah-beyazlı kulüp ise futbolcudan savunma istedi. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Ryan Babel'in sosyal medyada bir taraftarımıza vermiş olduğu yanıtı kabul edilemez bulmaktayız. Konuyla ilgili Babel'in savunması istenmiştir. Oyuncumuzun savunması alındıktan sonra disiplin talimatlarımızın gerektirdiği cezanın kendisine verileceğini kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.
(İHA)
Beşiktaş Spor Kulübü,Ryan Babel,Babel
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:21