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Babel, Hollanda Milli Takımı kadrosunda

Galatasaray'da forma giyen Ryan Babel, Hollanda Milli Futbol Takımı'nın Kuzey İrlanda ve Belarus ile oynayacağı maçların aday kadrosunda yer aldı.

04.10.2019 14:06Babel, Hollanda Milli Takımı kadrosunda
Galatasaray'da forma giyen Ryan Babel, Hollanda Milli Futbol Takımı'nın Kuzey İrlanda ve Belarus ile oynayacağı maçların aday kadrosunda yer aldı.
Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamaya göre milli takımın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda 10 Ekim'de Kuzey İrlanda ve 13 Ekim'de Belarus ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
Teknik direktör Ronald Koeman, Galatasaray'ın 32 yaşındaki kanat oyuncusu Babel'i de kadroya aldı.
Kadroda şu isimler bulunuyor:
Kale: Marco Bizot (AZ Alkmaar), Jasper Cillessen (Valencia), Kenneth Vermeer (Feyenoord)
Defans: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Ake (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Juventus), Joel Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Inter)
Orta saha: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (Olympique Marsilya), Georginio Wijnaldum (Liverpool)
Forvet: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax).

Galatasaray, Hollanda, Babel, Spor

Kaynak: AA

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