Babel, Hollanda Milli Takımı'na Çağrıldı

Hollanda
Kraliyet Futbol
Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamaya göre, milli takımın UEFA Uluslar Ligi'nde 16 Kasım'da Fransa
ve 19 Kasım'da Almanya
ile yapacağı maçlardaki kadrosu belli oldu.
Beşiktaş
'ın 31 yaşındaki kanat oyuncusu Babel
'i kadroya alan milli takım teknik direktörü Ronald Koeman
, Almanya ekibi Hertha'dan Javairo Dilrosun'u da ilk defa kadroya davet etti.
Kadroda şu isimler bulunuyor:
Kaleciler: Marco Bizot (AZ Alkmaar), Jasper Cillessen (Barcelona
), Jeroen Zoet (PSV)
Orta saha: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Ajax), Marten de Roon (Atalanta
), Pablo Rosario (PSV), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Tonny Vilhena (Feyenoord
), Georginio Wijnaldum
(Liverpool)
Beşiktaş,Hollanda,Babel
Forvet: Ryan Babel
(Beşiktas), Steven Bergwijn (PSV), Memphis
Depay (Olympique Lyon), Javairo Dilrosun (Hertha), Luuk de Jong (PSV), Quincy Promes (Sevilla
)