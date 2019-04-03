Ryan Babel'in Formasını Giydiği Fulham, Küme Düştü

İngiltere Premier Ligde Watford'a 4-1 yenilen Fulham'ın bitime 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Ligin 33. haftasında Watford, Fulham'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, Doucoure'nin 23, Hughes'ün 63, Deeney'nin 69 ve Femenia'nın 75. dakikadaki golleriyle maçı 4-1 kazandı.
RYAN BABEL'İN GOLÜ YETMEDİ
Fulham'ın golünü, 33. dakikada ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Ryan Babel kaydetti. Son 5 maçı öncesinde küme düşme hattının üstündeki takımlarla arasındaki fark 16 puan olan Fulham, bu sezon Huddersfield Town'dan sonra Premier Lig'e veda eden 2. kulüp oldu.
Fulham, Spor
Kaynak: AA