03 Nisan 2019, 00:01
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Ryan Babel'in Formasını Giydiği Fulham, Küme Düştü

İngiltere Premier Ligde Watford, Fulham'ı sahasında 4-1 mağlup etti. Ryan Babel'in formasını giydiği Fulham, ligin bitimine 5 hafta kala küme düştü.

İngiltere Premier Ligde Watford'a 4-1 yenilen Fulham'ın bitime 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Ligin 33. haftasında Watford, Fulham'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, Doucoure'nin 23, Hughes'ün 63, Deeney'nin 69 ve Femenia'nın 75. dakikadaki golleriyle maçı 4-1 kazandı.

RYAN BABEL'İN GOLÜ YETMEDİ

Fulham'ın golünü, 33. dakikada ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Ryan Babel kaydetti. Son 5 maçı öncesinde küme düşme hattının üstündeki takımlarla arasındaki fark 16 puan olan Fulham, bu sezon Huddersfield Town'dan sonra Premier Lig'e veda eden 2. kulüp oldu.

Fulham, Spor
Kaynak: AA



YORUMLAR (2)
İZMİRLİ: Ya bir gazete yada TV bunlar kadar yandaş olamaz sabah ve akşam haber adlarını değiştirip akp medya yapsınlar bu akp baki değil gittikleri zaman ne yapacaklar yuh artik
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BELLİYDİ: Küme düşeceğini bile bile gitti bonservisi elinde artık imza atarken madde koydurttu uyanık adam takım küme düşerse istediği takıma gidebilir diye bakalım kim alacak ...
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