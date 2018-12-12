Babel, Beşiktaş'ın Önerdiği 2,2 Milyon Euroluk Teklifi Beğenmedi

Beşiktaş'ta taraftarla yaşadığı polemik ve bir türlü iyileşmeyen sakatlığı ile gündemde olan Ryan Babel'in yeni sözleşme görüşmelerinde de sorun yarattığı ortaya çıktı.

BABEL'E ŞU ANA KADAR RESMİ TEKLİF YOK

Siyah-beyazlıların yılda 2,1 milyon euro kazanan Hollandalı yıldıza 2,2 milyon euro teklif ettiği ancak tarafların uzlaşma sağlayamadığı belirtildi. İlk görüşmeden itibaren 3 milyon euroda direten Hollandalı yıldızın takımdan ayrılmak istediği, bu nedenle de indirime yanaşmadığı gelen bilgiler arasında. Babel'e şu ana kadar bir teklif gelmediği de öğrenildi.