12 Aralık 2018, 11:53
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Babel, Beşiktaş'ın Önerdiği 2,2 Milyon Euroluk Teklifi Beğenmedi

Beşiktaş yönetimi, taraftarla yaşadığı polemiğin ardından ihtar cezası alan Babel'e 2.2 milyon euro teklif sundu. Ancak 3 milyon euroda direten Hollandalı futbolcu ile uzlaşma sağlanamadı.

Beşiktaş'ta taraftarla yaşadığı polemik ve bir türlü iyileşmeyen sakatlığı ile gündemde olan Ryan Babel'in yeni sözleşme görüşmelerinde de sorun yarattığı ortaya çıktı.

BABEL'E ŞU ANA KADAR RESMİ TEKLİF YOK

Siyah-beyazlıların yılda 2,1 milyon euro kazanan Hollandalı yıldıza 2,2 milyon euro teklif ettiği ancak tarafların uzlaşma sağlayamadığı belirtildi. İlk görüşmeden itibaren 3 milyon euroda direten Hollandalı yıldızın takımdan ayrılmak istediği, bu nedenle de indirime yanaşmadığı gelen bilgiler arasında. Babel'e şu ana kadar bir teklif gelmediği de öğrenildi.

Ryan Babel,Beşiktaş,Babel

YORUMLAR (8)
TEMİZ TRİBÜN PLATFORMU: fikoş paralar nerdeeeeeee
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KADIYA SORUN: PARALARRRR NERRRDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ALOOOOO NE YAPTINIZ PARALARIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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ADINIZI YAZIN: 2, 5 € anlaşırlar.
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KRTL: Valla yönetim baya bı bonkör davranmış o parayı da kabul etmiyorsa gönder gitsin nazla cazla uğraşacak halimiz yok...
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BEY: 100 bin euroya oynuyordu.simdi bir yeri kalkti gonderin gitsin
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