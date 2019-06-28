28.06.2019 12:38
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Babel, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük Galatasaray'da

Babel, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük Galatasaray

Transfer çalışmalarına hız veren son şampiyon Galatasaray'da bugün Ryan Babel, daha önce ise Şener Özbayraklı ve Adem Büyük sağlık kontrolünden geçti. Dün İstanbul'a gelen Babel, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Hollandalı oyuncunun sarı kırmızılı ekipten yıllık 2,5 milyon euro alacağı öğrenildi.

Sarı kırmızılı ekibin prensip anlaşması sağladığı 3 ismin de sağlık durumlarında sorun çıkmaması halinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

BABEL YILLIK 2,5 MİLYON EURO ALACAK

Galatasaray için sağlık kontrolünden geçen Holandalı futbolcu sarı kırmızılı ekipten yıllık 2,5 milyon euro kazanacak. Futbolcu imza parası olarak da 2,5 milyon euro alacak.

Hollandalı gazeteci Mike Verweij 32 yaşındaki yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı takım ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Dün İstanbul 'a gelen ve bugün sağlık kontrolünden geçen Babel için resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.

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Kaynak: DHA
İstanbul , Galatasaray , Babel , Spor

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