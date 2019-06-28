28.06.2019 12:41
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Babel, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük Galatasaray'da

Transfer çalışmalarına hız veren son şampiyon Galatasaray'da bugün Ryan Babel, daha önce ise Şener Özbayraklı ve Adem Büyük sağlık kontrolünden geçti. Babel'in Galatasaray'dan yıllık 2,5 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

Sarı kırmızılı ekibin prensip anlaşması sağladığı 3 ismin de sağlık durumlarında sorun çıkmaması halinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

BABEL GALATASARAY'DAN YILLIK 2,5 MİLYON EURO KAZANACAK

Galatasaray için sağlık kontrolünden geçen Holandalı futbolcu sarı kırmızılı ekipten yıllık 2,5 milyon euro kazanacak. Futbolcu imza parası olarak da 2,5 milyon euro alacak.

Hollandalı gazeteci Mike Verweij 32 yaşındaki yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı takım ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Dün İstanbul 'a gelen ve bugün sağlık kontrolünden geçen Babel için resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.

Babel, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük Galatasaray'da

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Galatasaray , Babel , Spor

YORUMLAR(1)
CEYHUR:yapma volkan
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