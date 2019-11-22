Ryan Babel, Trabzonspor maçında yok

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir ile oynadığı müsabakanın 3. dakikasında sarı kart gören Ryan Babel, Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

FLORİN ANDONE VE RADAMEL FALCAO DA YOK

Hollandalı futbolcu, gördüğü bu sarı kartla birlikte kart sınırını aşarak sarı kırmızılı takımın Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçında takımını yalnız bırakacak. Bilindiği üzere Galatasaray'da Radamel Falcao ve Florin Andone de sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

BAŞEKŞEHİR'DE DE MAHMUT CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Medipol Başakşehir'de Adem Büyük ile girdiği ikili mücadele sonrası sarı kart gören Mahmut Tekdemir, Antalyaspor maçına cezalı duruma düştü.